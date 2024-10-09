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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:24
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        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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