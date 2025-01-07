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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Çin'e başsağlığı dileği | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı Çin'de yaşanan depremle ilgili taziye açıklaması yayımladı

        Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tibet Özerk Bölgesinde meydana gelen depremle ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında deprem nedeniyle yaşanan kayıplardan ötürü Çin hükûmetine ve halkına başsağlığı dilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:36
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        Dışişleri'nden Çin'e başsağlığı dileği
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        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tibet Özerk Bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Çin Hükûmetine ve halkına başsağlığı dilendi.

        Yapılan açıklamada "Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Tibet Özerk Bölgesi’nde bugün (7 Ocak) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

        Hayatını kaybedenlerin aileleri ile ÇHC Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Tibet Özerk Bölgesinde yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya ulaşırken 188 de yaralı bulunuyor. Ayrıca, Tibet Özerk Bölgesinde hava sıcaklığının eksi derecelere ulaştığı bildirildi.

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