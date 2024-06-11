Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 170 personel alınacağı duyuruldu. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu için personel alımına başvurular online olarak gerçekleşecek. İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı 2024
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Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor. Başvuruların bitmesine son 3 gün kaldı. Peki Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2024 Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı
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BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti" veya "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Giriş sınavı başvuruları 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
ç) 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
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