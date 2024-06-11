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        Haberler Bilgi Yaşam Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 170 personel alınacağı duyuruldu. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu için personel alımına başvurular online olarak gerçekleşecek. İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:17
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        • 1

          Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor. Başvuruların bitmesine son 3 gün kaldı. Peki Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2024 Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        • 2

          BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

          Başvurular 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti" veya "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

          DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

          Giriş sınavı başvuruları 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

        • 3

          SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

          • Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
          • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir),
          • b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
          • c) 1 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

          ç) 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

          • d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.’lu “Kurumsal Destek” kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki bağlantıda yer alan tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.
          • Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; aşağıdaki bağlantıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

          Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

        • 4
          • Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki bağlantıda yer alan tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Sözkonusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki bağlantıda yer alan tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
          • ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
          • Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki bağlantıda yer alan tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.
          • Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.
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