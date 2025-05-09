Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede kalmaları zorunlu olmayan vatandaşların, Port Sudan'dan sınırlı sayıda süren ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye göre kara ve deniz yoluyla ülkeden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmaları tavsiye edildi.

REKLAM advertisement1

Vatandaşların gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri istendi.

Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliği'nin +249 90 094 2738 numaralı hattı ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +90 312 292 29 29 numaralı telefonları üzerinden iletişim kurulabileceği bildirildi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.