Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

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Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.

Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.