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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik beyanlarına dair açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, İsrailli bakanların beyanlarının provokatif olduğu belirtilirken, uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan saldırganlığına engel olunması konusundaki sorumluluğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca "İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit hâline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:57
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail 'in, dün Suriye'ye yaptığı saldırıların, Tel Aviv yönetiminin çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmadığını bildirdi.

        Bakanlık, İsrail'in dün Suriye'ye yönelik yaptığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrailli Bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır.

        Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan’daki gelişmelerin neden İsrail’i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır.

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        Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail’in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail’in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır.

        İsrailli Bakanların, Türkiye’yi hedef alarak, Gazze’de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekûn savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria’yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan’a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir.

        Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir.

        Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır.

        Uluslararası toplumun İsrail’in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır."

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