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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında saldırıya uğramasını kınadı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında saldırıya uğramasını kınadı

        CNN Türk'ün ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, dün ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı ve saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi. AK Parti Sözcüsü Çelik de Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:12
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        Türk gazeteciye saldırıya kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SALDIRIYI KINIYORUZ

        AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden yayın yaparken saldırıya uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

        ALTUN: EN SAMİMİ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayın esnasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

        Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti.

        CNN TÜRK MUHABİRİNE SALDIRI

        CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.

        Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy’un televizyon yayını kesilmişti.

        SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.

        Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.

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