Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi'nin, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla Türkiye'ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıklarının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin, Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiğinin ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiğinin herkesçe malum olduğu belirtildi.
Açıklamada, bahsi geçen ülke yönetimlerinin Filistin davasını yok saymaları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engellemelerinin Arap halkları tarafından ibretle izlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Arap Ligi’ni, bir kez daha, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz."
Arap Ligi, gerçekleştirdiği Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye'nin Arap ülkelerinin (Suriye, Irak ve Libya) iç işlerine karışmayı bırakmasını ve askerlerini çekmesini talep etmişti.
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