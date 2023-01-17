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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki bakandan öne çıkanlar şöyle:

ÇAVUŞOĞLU: IRKÇILIK İSVEÇ'TE SUÇ MU DEĞİL Mİ?

Savcılığın soruşturmaya gerek yoktur kararı son derece absürttür. Bu eylem bir kere kimler tarafından yapılıyor? Teröristler terör örgütü propagandası ile birlikte yapıyor. İsveç'in bunlarla mücadele sözü var mı? Var. İfade özgürlüğünden bahsediliyor. Bu saldırı ırkçılık içeriyor mu? Evet. Peki ırkçılık İsveç'te suç mu, değil mi? Peki nefret suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Kimse bize İsveç'te ifade özgürlüğü var diye bizi kandırmaya çalışmasın. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir.

ABDULLAHİYAN: YABANCI GÜÇLERİN MÜDAHALESİ

İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar çok yüksek özgürlük ve haklara sahipler. Bir kızın ölümü hepimizi büyük üzüntüye doğdu. Gerçek şu ki, yabancı güçlerin müdahalesi, sosyal medyanın çabalarıyla İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir komplo girişiminde bulunuldu. Batı, kadın haklarının savunucusu olduğunu iddia ediyorsa neden Filistinli hıristiyan gazeteci hanımın, siyonist rejimin ölümüne karşı çıkmadı, tepki vermedi? İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde demokrasiye sahip olan iki ülkedir.

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