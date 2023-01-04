Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrailli mevkidaşına Mescid-i Aksa vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen’e, Türkiye'nin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatarak, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verilen önemin altını çizerek, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını konusundaki duyarlılığı dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda varıldı.