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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verilen önemin altını çizerek, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını konusundaki duyarlılığı dile getirdi

Giriş: 04.01.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü! - En son haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrailli mevkidaşına Mescid-i Aksa vurgusu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen’e, Türkiye'nin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatarak, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verilen önemin altını çizerek, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını konusundaki duyarlılığı dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda varıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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