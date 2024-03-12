Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tunus Büyükelçisi Ahmet Demircan'ı kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ı kabul etti.

Tunus nezdinde Türkiye Büyükelçisi atanmam vesileyle Dışişleri Bakanımız Sn. @HakanFidan ‘ı ziyaret ettim.



Sayın Bakanımıza Tunus ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki direktifleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum.



Yakın zamanda Tunus’ta göreve… pic.twitter.com/KN0APYKbDC — Ahmet Misbah Demircan (@AhmetMisbah) March 11, 2024

Tunus Büyükelçi Demircan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tunus nezdinde Türkiye Büyükelçisi atanmam vesileyle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı ziyaret ettim." dedi.

Büyükelçi Demircan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Bakanımıza Tunus ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki direktifleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yakın zamanda Tunus'ta göreve başlayacağım. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerinin hemen her alanda geliştiği bir dönem olacak."