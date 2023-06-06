Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Twitter hesabını yeni açan Fidan, ilk paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Fidan paylaşımında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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