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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:42
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        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi.

        Fidan ve Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde bakanlıkta ikili görüşme gerçekleştirdi.

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