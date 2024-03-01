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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:10
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        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

        Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, iki bakan görüşmede Orta Doğu, Karadeniz ve Kuzey Afrika'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

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        Bakan Fidan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

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        #hakan fidan
        #Sergey Lavrov
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