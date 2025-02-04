Dışişleri Bakanı Fidan: "Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Fidan, mevkidaşı Abdulati ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

REKLAM advertisement1

Bakan Fidan, mevkidaşı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu:

"Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır.

Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. İsrail Batı Şeria'daki operasyonlarına son vermeli.

REKLAM

Mısır ile Suriye konusunda işbirliği konusuna büyük önem veriyoruz. Suriye'nin istikrarlı ve huzur dolu bir ülkeye dönüşmesi hepimizin çıkarına olacaktır. Suriye'nin yeni yönetimine destek taşıması önem kazanmaktadır.

DEAŞ ve PKK Suriye'ye yönelik en büyük tehdittir."

"BİZİM YAPTIĞIMIZ BARIŞA HİZMETTİR"

İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinlinin Türkiye'ye gelmesi yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Belli miktarda Filistinlinin Filistin topraklarında kalmama şartı vardı. Türkiye de gelen talep üzerine bu konuda olumlu tavır gösterdik. Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli Türkiye'ye getirildi. 15 Filistinliye Kahire'de büyükelçiliğimizden vizeleri verildi ve Türkiye'ye geldiler. Başka ülkelerin de rol almasını faydalı görüyoruz. Bizim yaptığımız barışa hizmettir, tarafların işini kolaylaştırmaktır ve insani bir destektir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Gazze'deki ateşkes ile ilgili değerlendirmeleriniz neler?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Gazze'deki ateşkes kesintisiz olmalı, geçici olmamalı bu çok önemli bir husus. Bu ateşkesin olması için bütün tarafların sorumluluklarını yerine getirmesini vurguluyoruz. Bütün dost ülkeler, dünya ülkeleri herkes elinden geleni uygulasın ki iki taraf üzerine düşeni, anlaştığı hususları yerine getirsin. Mısır tüm imkanlarını seferber ediyor, yardımların Gazze'ye girmesi için.