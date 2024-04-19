Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentini ziyareti sırasında, bu ülkedeki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele almıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.