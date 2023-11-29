Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

REKLAM advertisement1

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü.

Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla istişarelerde bulundu.

REKLAM

Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle geldiği Brüksel’deki son görüşmesini Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile gerçekleştirdi.



NATO Daimi Temsilciliğimizdeki buluşmada, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna’daki son… pic.twitter.com/SWjE8rnzKA — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023