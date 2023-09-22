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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşme 35 dakika sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:27
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        Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
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        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

        Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

        Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

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