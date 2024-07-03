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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Katar Devlet Bakanı el-Hatır ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Katar Devlet Bakanı el-Hatır ile görüştü

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:15
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        Katar Devlet Bakanı'yla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ile Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde İsrail-Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Gazze'ye ve üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetleri ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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