Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Katar Devlet Bakanı el-Hatır ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ile Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerde İsrail-Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Gazze'ye ve üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetleri ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alındı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.