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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Bakan Fidan görüşmede Gazze'de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi. Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü, görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:34
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        Bakan Fidan Filistin Başbakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bugün (31 Aralık) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Gazze’de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

        Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistin’i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

        BAKAN FİDAN KUVEYTLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

        Bakan Fidan ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Suriye’deki durum ele alındı.

        Suriye’de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

        MİRZOYAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün (31 Aralık) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bakanlar, ikili ve uluslararası konuları ele aldı.

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        #hakan fidan
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