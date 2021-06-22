Balıkçı Mert Kanal ise iskorpit balığının zehirli dikenlerinden temizlenme sürecinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Bizi biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Vatandaşlara taze balık yedirebilmek için zorluğuna katlanıyoruz" diye konuştu.