Discord açılacak mı, ne zaman açılır? Discord erişim engelinde son durum

DİSCORD AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord şu anda Türkiye’de hala kapalı durumda. Son olarak Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.

“Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı.” diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatabız.”

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Bakan Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'a ilişkin, "Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." dedi.