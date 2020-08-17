Ortodonti ile dişlerde ve çene yapısında oluşan bozuklukların diş teli yardımı ile düzeltilmesiyle çene yapısında erken yaşta düzeltme sağlanabilmekte ve ancak bu durumda bir iyileşme oluşturulabilmektedir. Bunun yanında yetişkinlerde olan çarpık diş yapıları bu sayede düzeltilerek estetiğine kavuşturulmaktadır.
Diş teli nasıl takılır?
Diş tellerini takmak için braketler mevcuttur. Bu braketler tek tek dişe yapıştırılır. Porselen, metal, altın ve kompozitlerden oluşmaktadır. Porselen olanlarını korumak biraz zordur. En çok tercih edileni ve uygun olanı metal diş telleridir. Ön ve arka kısma yapıştırılarak uygulanmaktadır. 10 gün içerisinde takılan diş tellerine alışma süreci vardır. Hafif sızlamalar ortaya çıkabilir ancak geçici bir durumdur.
Diş telleri genel olarak çocuklardaki çene bozuklukları için kullanılmaktadır. 1 ile 1,5 yıl içerisinde düzeltmeye fayda sağlamaktadırlar. Bazılarında ise biraz daha uzun bir süre oluşabilmektedir. Bu da geç müdahale edilen kişilerde ortaya çıkmaktadır. Dişlerin tam olarak kapanması tedavinin evresinin tamamlanması demektir. Ayrıca yetişkinlerde de aynı şekilde uygulama çarpık dişler için de yapılmaktadır. Ortodontik teller diş hekiminin kişinin diş çarpıklığına ya da çene bozukluğuna göre ayarlanmaktadır.
Diş teli takıldıktan sonra temizliğin düzenli olarak yapılması önemlidir. Beslenme açısından her şey serbesttir ancak dişe yapışabilecek şeylerden uzak durmak gereklidir. Bu braketlerin kopmasına neden olmaktadır. Ayrıca bakteri oluşumuna da etki etmektedir. Bakterilerin oluşturacağı diş plakları çürüklere neden olur. Bu yüzden önemli bir husustur. Eğer bu durum önemsenmez ve diş telleri ve braketler zarar görürse diş hekimine giderek düzeltilmesi sağlanmalıdır.
İlk takıldığında oluşan baskı nedeniyle diş telleri rahatsızlık oluşturabilir ancak 10 gün içerisinde bu duruma alışmak mümkündür. Hafif sızlamalar oluşsa da önem arz etmez.
Diş teli uygulanması ve tedavi süreci çarpıklık hallerinde 1 sene sürmekte, çene yapısında bozukluk var ise, 2 ile 2,5 yıl devam eden bir süreç yaşanmaktadır.
Diş teli tedavisi sürecinde braketlerin sökülmesi sağlandığında eğer ağız sağlığına dikkat edilmediyse lekeler görülebilmektedir. Ayrıca çürüklerde oluşabilir. Ancak diş sağlığının önemsenmesi halinde bu durumlar yaşanmayacaktır.
Çocuklarda uygulanan diş telleri çıkarılıp takılabilen cinste olmaktadır. Özellikle yemek yerken kolaylık sağlamaktadır. Metal olarak diş telleri uygulanmaktadır.
Yetişkinler için özellikle porselen diş telleri daha cazip hale gelmektedir. Bu sayede estetik olarak bir sıkıntı yaratmaması tercih nedeni olabilmektedir.
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