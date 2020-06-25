Tükürükte bulunan kalsiyum tuzları nedeni ile dişlerde taş (tartar) oluşması ortaya çıkmaktadır. Gün içinde 5 litre tükürük salgılaması olmaktadır. Tükürüğün içerisinde bulunan kalsiyum tuzları dişlere yapışarak birikir ve diş taşları oluşur. Sigara içmek ise bu taşların sararmasına neden olmaktadır.
Yani diş taşları beyaz iken fark edilmediği için kişiler diş taşının olmadığını sanmaktadırlar. Sigaranın etkisiyle sararınca ancak görülebilmektedir. Diş taşları genelde alt ön dişlerin arkasında daha çok birikme yapar.
Ayrıca; kesici dişlerin dil tarafına bakan kısmında ve üst damakta birinci azılarda ortaya çıkmaktadır. Bazı kişilerde diş taşı oluşmaz bunun nedeni ise temizliktir. Diş taşları ağızda oluşan bakteri plakları nedeni ile dişe yapışmaktadır. Ağız ve diş temizliğinin düzenli sağlanması halinde bakteri plağının oluşması engellenir ve bu sayede diş taşı olması da doğal olarak oluşmamaktadır.
Dişlerin düzenli fırçalanması ile bu durumdan etkilenmek en aza indirilebilmektedir. Diş taşlarının düzenli bir şekilde diş hekimlerince temizletilmesi gerekmektedir. Diş hassasiyetini ilk etapta ortaya çıkaran tartar temizliği bir kaç fırçalamadan sonra düzelmektedir.
Diş taşlarının aşırı olması hem alt hem üst hemen hemen tüm dişlerde görülebilmektedir. Bu diş taşlarının; periotontologlar tarafından özel yöntemlerle temizlenmesi sağlanmaktadır.
Diş taşlarının uzun süre temizlenmemesi dişlerde sallanmalara da neden olabilmektedir. O nedenle ihmal edilmemesi gereken bir diş hastalığıdır.
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