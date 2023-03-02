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Diş taşının varlığı mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam yaratırken dişlerinizin görünümünü de etkiler. Bu diş ve diş eti enfeksiyonlarına yol açabilir. Peki, diş taşı nasıl temizlenir? Diş taşını temizlemek için, kabartma tozu ve hindistancevizi yağı karışımı, dişlerinizdeki tartarı gidermek için alternatif bir tedavi olarak popüler haline gelmiştir. Antimikrobiyal ajan konsantrasyonu sayesinde diş taşlarını giderme konusunda tercih edilen yöntemler arasında.

Evde Doğal Yöntemlerle Diş Taşı Temizleme

Düzenli olarak fırçalanan dişlerde dahi, diş taşı olabiliyor. Bu da görüntü ve sağlık açısından olumsuz etkilere neden oluyor. Ağızda tartar biriktikçe ağız kokusunu ve çürükleri arttırdığı da bilinmektedir. Diş taşının olumsuz etkileri şunlardır:

Diş Eti İltihabı

Ağız Kokusu

Periodontal Hastalıklar

Dökülen Dişler / Çürüyen Dişler

Diş ipi, dişlerdeki tartarı çıkarmak için geçerli bir çözüm olabilir. Bu aletle tartar kalıntılarını çıkarabilirsiniz. Aşırı miktarda olması durumunda bir diş probu kullanarak yok etmeye çalışabilirsiniz. İşte, evde doğal yöntemlerle diş taşı temizleme aşamaları

Karbonat ve hindistancevizi yağı karşımı

½ çay kaşığı karbonat (2 gr)

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (15 gr)

Tüm malzemeleri homojen bir krema elde edene kadar bir kapta karıştırın. Diş fırçanıza bir miktar ürün koyun ve dişlerinizi fırçalayın. Normalde diş macunu kullandığınız gibi kullanın. Bir hafta boyunca günde bir kez kullanın.

Aktif Karbon

Piyasada kolayca bulunabilen aktif kömür kullanarak doğru ağız hijyeni sağlamanın etkili bir yönteminden yararlanabilirsiniz. Bu içerik sayesinde dişleriniz daha beyaz görünecek ve tartar oluşumunu engelleyebileceksiniz. Dişlerinizi birkaç dakika aktif kömürle fırçalamanız iyice durulamanız yeterli olacaktır.

Sodyum bikarbonat

Hafife alınmaması gereken bir diğer bileşen de, sodyum bikarbonattır. Diğer adıyla da bilinin karbonattır. Özellikle diş tartarını gidermek için yararlı olan sodyum bikarbonat etkili sonuçlar vermektedir. Yine, aşındırıcı etkisi nedeniyle bu doğal kullanımda aşırıya kaçmamalısınız. Bu nedenle ayda bir defadan fazla yapmayın. Diş fırçanızın üzerine karbonat ekleyin ve suyla ıslatın, bu noktada dişlerinizi özellikle tartardan en çok etkilenen bölgelere kuvvetlice ovun. Son olarak karbonatın tozunun aşındırıcı özelliklerinin diş minenize zarar vermesini önlemek için ağzınızı iyice çalkaladığınızdan emin olun.

Diş Taşı Doğal Temizleme Yolları

Daha parlak ve daha sağlıklı diş görünümü için dişlerde meydana gelen tartarları arındırmak son derece önemli hale geliyor. En çok yapılan diş taşı doğal temizleme yolları ise şu şekilde

Limon Suyu Tarifi:

Diş taşlarını temizlemek için bir kaşık limon suyunu bir miktar karbonat ile karıştırıp, karışımın dişlerde uzun süre kalmamasına dikkat ederek diş fırçası ile dişlerinizi iyice fırçalayabilirsiniz.

Çilek Tarifi:

Çilek, çay ve kahvenin birikintilerini gidermek için etkili bir asit olan malik asit içerdiğinden diş sararmalarından kurtulmak için önemlidir, bu nedenle iki adet ezilmiş çileği bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp ardından ovabilirsiniz. Dişlerde birkaç dakika bekletin ve ardından fırçalayın.

Bal ve zencefil:

Dişleri bir günde beyazlatan en popüler tariflerden biri diş fırçasını nemlendirip üzerine biraz zencefil tozu ve birkaç damla bal koymaktır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram