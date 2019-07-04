04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakteri enfoksiyonlarına karşı vücudun kendini savunmaya geçmesi sonucu ortaya çıkan apse nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte diş apsesi hakkında merak edilenler...
DİŞ APSESİ NEDİR?
Türk Periodontoloji Derneği'nden alınan bilgiye göre; diş etine batan yabancı maddeler diş etinde abse meydana getirir. İlgili bölgede kırmızı renk, şişlik ve hassasiyet vardır. İleri kemik erimesi olan ve tedavi edilmemiş vakalarda ise periodontal cep içindeki bakteri sayısının artması ile derin dokuları etkileyen periodontal abseler meydana gelir. Ağrı, şişlik, kırmızı - morumsu renk, kanama, cerahat akışı gibi belirtiler gösterir.
Apseler bulundukları bölgede ağrımakla kalmaz. Vücutta genel ağrılar, ateş, kırıklık, ürperme de yapar; iştah kesilir. Zayıflama, terleme görülür. Apseler bir hekim tarafından zamanında açılıp içindeki cerahat boşaltılmaz ve vücuda yayılırsa daha vahim durumlara yol açabilir.
Apseler sadece dişte görülmez. Vücudun herhangi bir kısmında enfeksiyona bağlı olarak meydana gelebilir.
2 farklı apse çeşidi vardır.
1. SICAK APSE
Sıcak apsede ateş yükselir, ağrı ve zonklama olur. Apse oluşumunun sebebi mikroorganizmalardır. Sıcak apsenin, ağrı, kızartı, şişlik, sıcaklık gibi dört belirtisi vardır. Çevresi sert, ortası ise oynak ve yumuşaktır.
2. SOĞUK APSE
Verem hastalığında görülür. El şişlik üzerine konulunca sıcaklık alınamaz ve üzerine basıtınca ağrı vermez. Sıcak apsedeki kesin iltihap belirtileri de yoktur. Fakat şişlik açıldığında, sıcak apsedeki gibi bir apse içeriğinin olduğu görülür. Soğuk apselere en çok çene kemiğinin, bel kemiğinin ve boyundaki bezelerin verem mikrobu ile tahribinde rastlanır. Bunlar boyunda, çene altında bir şişlik biçiminde görülür. Bel kemiği apseleriyse aşağı doğru kayarak kasık altında kendini gösterir.
APSE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
SICAK APSE TEDAVİSİ
SOĞUK APSE TEDAVİSİ
Apseler meydana geldikleri organların çalışmasını bozabilir, vücutta halsizlik, iştahsızlık yapabilirler. Soğuk apselerde ise doktorun önermesi durumunda verem ilaçları kullanılır. Bazen (örneğin böbrek vereminde) hastalığın yayılmasını önlemek için cerrahi işlem yapılabilir.
APSE TEDAVİ EDİLMEZSE KANAMALARA SEBEP OLABİLİR
Apselere zamanında ve doğru müdahaleler uygulanmadığında, burada üreyen mikroorganizmalar vücudun diğer bölgelerine yayılabiliyorlar bu nedenle komşu dokulara açılıp ya da komşu damarlara ilerleyip bu damarlardan kaynaklanan kanamalara neden olabilir.
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