Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlük için eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüştüğünü duyurdu. Feyenoord Teknik Direktörü Advocaat da, "Kuyt antrenörlüğü düşünüyor. Liverpool veya Fenerbahçe’yi istiyor" açıklaması yapmıştı.

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