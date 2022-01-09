Dini nikahlı eşe bombalı tuzakta yeni gelişme!

Çorum'da Hatun Demir'e ait otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir K.'ye (55) yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) tutuklandı.
Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.
FÜNYE İLE PATLATILDI, 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu. İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi kadının şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı Kadir K. tutuklandı.
OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SAVUNDU
Derinleştirilen soruşturmada tutuklanan Kadir K.'ye yardım ettiği iddia edilen 5 çocuk babası Ş.G.'nin, bomba düzeneği konulmadan saatler önce otomobili fotoğrafladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.G., sorgusunda olayla ilgisinin olmadığını savundu.
KADİR K.'NİN DE İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kadir K.'nin sorgusunda "Böyle bir şey yapmadım ve yapmam da mümkün değil. Çünkü Hatun Demir'in şikayeti nedeniyle bana elektronik kelepçe takıldı. Olaydan benim haberim yok" dediği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!