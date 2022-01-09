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Dini nikahlı eşe bombalı tuzakta yeni gelişme! O da tutuklandı

Çorum'da Hatun Demir'e ait otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirilmesiyle ilgili dehşete düşüren olayda yeni bir gelişme yaşandı. Bombayı yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan dini nikahlı eş Kadir K.'ye (55) yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) de tutuklandı. Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

09.01.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dini nikahlı eşe bombalı tuzakta yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı!
Dini nikahlı eşe bombalı tuzakta yeni gelişme!
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DHA

Çorum'da Hatun Demir'e ait otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir K.'ye (55) yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) tutuklandı.

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

FÜNYE İLE PATLATILDI, 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu. İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi kadının şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı Kadir K. tutuklandı.

OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SAVUNDU

Derinleştirilen soruşturmada tutuklanan Kadir K.'ye yardım ettiği iddia edilen 5 çocuk babası Ş.G.'nin, bomba düzeneği konulmadan saatler önce otomobili fotoğrafladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.G., sorgusunda olayla ilgisinin olmadığını savundu.

KADİR K.'NİN DE İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kadir K.'nin sorgusunda "Böyle bir şey yapmadım ve yapmam da mümkün değil. Çünkü Hatun Demir'in şikayeti nedeniyle bana elektronik kelepçe takıldı. Olaydan benim haberim yok" dediği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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