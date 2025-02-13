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        Haberler Gündem Güncel Dini duyguların sömürülmesi iddiasına 4 gözaltı! | Son dakika haberleri

        "Büyü vaadi"yle 32 bin euro dolandırdılar! 4 gözaltı

        Avusturya'da yaşayan bir çifti, dini duyguları sömürerek 31 bin 960 avro dolandırdığı iddia edilen 'Gazmalı Rahman Hoca' lakaplı Abdülrahim Z. ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:22
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        "Büyü vaadi"yle 32 bin euro dolandırdılar!
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        Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk dolandırıcılık kurbanı oldu.

        31 BİN 960 AVRO DOLANDIRILDILAR

        DHA'da yer alan habere göre Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, Türkiye'de katıldıkları bir televizyon programında, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 avro dolandırdığını iddia etti. Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelinin 'Gazmalı Rahman Hoca' adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi. Kendisini sosyal medyada 'İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog' olarak tanıtan Abdülrahim Z., eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

        Öte yandan, Abdülrahim Z.'nin, sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü.

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        #Avusturya
        #Antalya
        #dolandırıcılık
        #haberler
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