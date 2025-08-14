Dinamo Zagreb'den Livakovic ve transfer açıklaması!
Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mario Kovacevic, Fenerbahçe'den ayrılabileceği konuşulan Dominik Livakovic'in transfer iddialarına dair gelen soruya cevap verdi.
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
30 yaşındaki file bekçisi, eski takımı Dinamo Zagreb ile anılıyordu. Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic, transfer iddialarına net bir yanıt verdi.
"LIVAKOVIC TRANSFERİNİ HİÇ KONUŞMADIK"
Livakovic transferini hiç konuşmadık. Bu tamamen sportif direktöre bağlı bir konu. Ben kalecilerimden memnunum. Nevistic gayet iyi performans gösteriyor. Gayet tatmin edici bir kaleci.
"KALİTESİNDEN BAHSETMEME GEREK YOK"
Livakovic'in kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Dinamo Zagreb için neler verdiğini hepimiz biliyoruz ama ben kalecilerimden memnunum.
2023 YAZINDA FENERBAHÇE ALDI
Dinamo Zagreb formasıyla uzun yıllar başarılı performans sergileyen Livakovic, 2023 yazında 6.65 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
32 MAÇTA ŞANS BULDU
Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.