Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

2. turda Fenerbahçe'yi eleyen Dinamo Kiev, Karavaev'in golüyle Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. Eski Fenerbahçeli Karavaev, Kadıköy'de attığı golle Kanarya'yı kupanın dışına itmişti.

Organizasyonda dün gece oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Karabağ-Ferencvaros: 1-1

Bodo/Glimt-Zalgiris: 5-0

Maccabi Haifa-Apollon: 4-0

Dinamo Kiev-Sturm Graz: 1-0

Kızılyıldız-Pyunik: 5-0