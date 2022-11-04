İLKER YAĞCIOĞLU: Tek tek yazmak uzun sürer, kadrodaki tüm oyuncular şans aldıklarında en iyisini yapıyorlar. Ama biri benim için çok özel, o da tabii ki Arda Güler. Topu her ayağına aldığında hata yapmasın diye dua ediyorum. Ki o da yapmıyor zaten. Attığı goldeki vuruş tekniği harikaydı. Arao'ya da asisti yaparak oyununu taçlandırdı. (Takvim)