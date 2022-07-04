Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının tarihleri belli oldu.

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.



FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.