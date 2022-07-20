DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE
STAT: Miejski
SAAT: 21:00
HAKEM: Glenn Nyberg
YAYIN: BeIN Sports 1
DINAMO KIEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
YEDEKLER: Neshceret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Vanat, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Tymchyk, Syrota, Antiukh
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Valencia, King
YEDEKLER: Ertuğrul, Lincoln, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed, Arda, Zajc, Crespo, Tisserand, Novak, Burak, Emre
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
KADRO VE EKSİKLER
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jerge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de daha önce UEFA'ya bildirilen listede değişikliğe gidildi.
Karşılaşmadan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın yerine Marcel Tisserand'ı kadroya yazdırdı.
Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.
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