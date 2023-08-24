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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Kartal, Bükreş'te galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 18:51 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:51
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        STAT: Giuleşti Stadı (Romanya)

        HAKEM: Darren England

        SAAT: 20.00

        YAYIN: S Sport Plus

        BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

        TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.

        Siyah-beyazlılar, 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi Bükreş'ten avantajlı skorla ayrılmak istiyor.

        AVRUPA'DA YENİLGİ YOK

        Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

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        235. RANDEVU

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 234 müsabakada 88 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 309 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M AG YG
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 4 - - 10 3
        TOPLAM 234 88 47 99 309 349
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