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Gabonlu Dina'nın eşyalarını alan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın ailesi kentte geldi. Suç duyurusunda bulunan aile daha sonra kızlarının eşyalarını aldı. Bu sırada ise genç kızın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Giriş: 12.05.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Dina acısı! Karabük'teki Filyos Çayı'nda cesedi bulunan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu
DHA

Karabük'teki Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ailesi, kente gelip adliyede suç duyurusunda bulundu. Dina'nın anne ve babası, arkadaşlarından kızlarına ait eşyaları teslim aldıkları sırada gözyaşlarına boğuldu.

DHA'nın haberine göre üniversite öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Gabonlu öğrencinin ölümü sonrası soruşturma başlatıldı.

Dinabongho'nun kıyafetleri ile telefonu kriminal incelemeye alındı. Bu süreçte 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Dina'nın ölümüne ilişkin sır çözülemezken, soruşturma sürüyor.

ANKARA'DAN KARABÜK'E GEÇTİLER

Öte yandan İstanbul'da kızlarının cansız bedenini teşhis eden aile, dün de Ankara'da Gabon Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görüşmeye gitti. Buradan Karabük'e geçen aile, adliyeye gidip, soruşturmaya ilişkin bilgi aldı ardından kızlarının eşyalarını saklayan arkadaşlarının evine gitti.

Gabonlu öğrencinin ailesi, kızlarının kaybolduğu gün evde olan kişiler ile sohbet etti. Daha sonra anne Jessica Sandra Makemba Panga, baba Guy Serge Ibouanga ve yakınları, genç kızın eşyalarını inceleyip, gözyaşı döktü. Daha sonra tekrar adliyeye gelen aile, savcılığa ifade verip, suç duyurusunda bulundu.

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