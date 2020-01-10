Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi 12. sınıflara yapılan yazılı sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından hazırlandığı iddia edilen bir soru sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İddialara göre; Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi 12. sınıflara yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yazılı sınavında müfredat dışı, öğrenciyi sorgulayan ve hakaret içerikli bir soru olduğu belirtildi. Melahat isimli bir öğrencinin tutumlarını sorgulayan ve 15 puan değer biçilen sorunun cevap şıklarında ağır ithamların bulunması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran o soru şöyle:

"Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar, okul eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır" Kendini ailesini toplumunu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12. sınıf eşit ağırlıkta okuyan "Melahat kızımız" "Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım" diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?

A- Melahat, aslında böyle demek istememiştir. O, okuldaki diğer arkadaşlarına "Bak hocaya nasıl laf soktum" niyetiyle "Boş yapmış" gereksiz, gerzekçe ve saygısızca konuşmanın onu arkadaşları arasında yüceltmesini ummuştur.

B- Melahat, gerek TV dizilerinin bazen de sinemaların "Hollywood effect" etkisinde kalarak kendi kültürünü, örfünü, adetini, milletini "aşağılık nedeni olarak görmüş ve bundan utanmıştır. Sürekli okuduğu "New York bestseller" roman kültürü dışında birikimi olmayan bu kızımız kendi muazzam kültüründen bihaberdir. "İslamafobia" Melahat'i sarıp sarmalamıştır.

C- Melahat yapı gereği aşağılık kompleks içindedir. Ezik bir kişiliğe sahip olan bu kızımız yaşadığı coğrafyayı ve kültürü unutmakta, bilgiyi hiçe saymaktadır. Melahat inanmasa bile arkadaşları ve içinde bulunduğu toplum inanan kesimlerdir. Dolayısıyla aldığı bilgi, yaşamın bizzat kendisidir. Ancak Melahat, kendi kimliğine ve içinde bulunduğu toplama karşı kininden-nefretinden dolayı hıncını din kültürü hocasından almaya çalışmıştır.

D- Cenaze işlemlerinden oturup kalkmaya, gıybetten bayramlaşmaya kadar "adab-ı muaşeret" kurallarının çoğunu din bilgisi ve kültürü verir. Melahat farklı dünya görüşüne sahip olduğu için de "din" kelimesi geçen her şeye karşı alerjen bir tavır takınmaktadır. Melahat, hayatı boyunca kültürel olarak gayrimüslim olarak yaşayacak, ölünce islami kurallara göre gömülmek isteyecek tipik Batı hayranı "ergenliğini" bir türlü tamamlayamayacak bir çocuktur.

E- Melahat için o kadar çetrefilli düşünmeye gerek yoktur. Yukarıdaki tüm maddeler onun için geçerlidir. Kısaca "Hepsi..."