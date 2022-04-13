Dimitri Vegas&Like Mike Eylül'de İstanbul'da

İstanbul bu sonbaharda, müzikseverlerin dört gözle bekleyeceği, elektronik müzik dünyasının headliner isimlerinden Dimitri Vegas & Like Mike’ı ağırlıyor. 2019 yılında DJ Mag tarafından Dünyanın En İyi DJ’leri seçilen Belçikalı DJ ve prodüktörler Dimitri Vegas & Like Mike, BKM ve Akademi Organizasyon iş birliği ile ve yenilenen tarihi ile 10 Eylül 2022’de KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak..
Her yıl 400,000 katılımcıyla dünyanın en büyük elektronik müzik festivali olarak bilinen Tomorrowland’in 2010 yılından beri resident DJ’leri Dimitri Thivaios ve Michael Thivaios kardeşler, birkaç yılda dünya haritası üzerindeki neredeyse her noktayı ziyaret etti. Özgün tarzları ile dikkat çekmeleri üzerine iki yıl üst üste Tomorrowland’in marşlarını bestelediler; Afrojack, Axwell, Swedish House Mafia ve Tiesto gibi piyasanın en bilinen isimleriyle ortak çalışmalara imza attılar. 2011 yılında DJ Mag’in Dünyanın En İyi DJleri listesine 79. sıradan giren ikili, 2014 yılından beri ilk ikideki yerini koruyor.
Londra’da dans müziğinin evi kabul edilen Ministry of Sound ve İbiza’nın Pacha’sı dahil Avrupa’nın en büyük mekanlarından; ABD, Asya, Güney Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya’ya kadar uzanan dünya turneleriyle festivallerin ve elektronik müzik mekanlarının en talep gören DJ’leri Dimitri Vegas & Like Mike ile 2022 yılının en büyük performansı 10 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek! Biletler Biletix’te ve Biletino’da!
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