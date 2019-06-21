Dimitra Vamvakousi kimdir?

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DİMİTRA VAMVAKOUSİ'NİN BİYOGRAFİSİ

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.