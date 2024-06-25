Dilhan Şeşen konseri İstanbul Modern'de
İstanbul Modern'in "Uzun Cuma" programı kapsamında 28 Haziran Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Dilhan Şeşen açık havada sahne alacak.
İstanbul Modern’in ziyaret saatleri her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında, alternatif müziğin genç temsilcilerinden Dilhan Şeşen, akustik performansıyla İstanbul Modern’in dış etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşuyor.
Konser öncesinde ise Hepcats İstanbul ekibi müzede solo caz dans atölyesi gerçekleştiriyor. Katılımcılar, caz müzik eşliğinde özgürce ve doğaçlama bir şekilde deneyimlenen solo caz dansının başlangıç hareketlerini öğreniyor.
Uzun Cuma Etkinlik Programı:
28 Haziran 2024, Cuma
18.00 Hepcats İstanbul ile Solo Caz Dans Atölyesi – Etkinlik Odası
19.00 Dilhan Şeşen Açık Hava Konseri – Dış Etkinlik Alanı