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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dilhan Şeşen konseri İstanbul Modern'de

        Dilhan Şeşen konseri İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'in "Uzun Cuma" programı kapsamında 28  Haziran Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Dilhan Şeşen açık havada sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:26
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        Dilhan Şeşen konseri İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern’in ziyaret saatleri her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında, alternatif müziğin genç temsilcilerinden Dilhan Şeşen, akustik performansıyla İstanbul Modern’in dış etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşuyor.

        Konser öncesinde ise Hepcats İstanbul ekibi müzede solo caz dans atölyesi gerçekleştiriyor. Katılımcılar, caz müzik eşliğinde özgürce ve doğaçlama bir şekilde deneyimlenen solo caz dansının başlangıç hareketlerini öğreniyor.

        Uzun Cuma Etkinlik Programı:

        28 Haziran 2024, Cuma

        18.00 Hepcats İstanbul ile Solo Caz Dans Atölyesi – Etkinlik Odası

        19.00 Dilhan Şeşen Açık Hava Konseri – Dış Etkinlik Alanı

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        #İstanbul Modern
        #dilhan şeşen
        #Uzun Cuma
        #konser
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