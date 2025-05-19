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        Haberler Gündem Dilencinlerin 5 saatlik hasılatı: 24 bin bin TL

        Zabıtanın yakaladığı dilencilerin 5 saatte 24 bin 665 TL topladığı ortaya çıktı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilencinin üzerinden 24 bin 665 TL ele geçirildi. Dilencilerin üzerinden çıkan paraların yaklaşık 5 saatte vatandaşlardan toplandığı tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:24
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        Dilencinlerin 5 saatlik hasılatı: 24 bin bin TL
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda takibe alınan 3 dilenci, kovalamaca sonucu yakalandı. Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı.

        Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu. Ele geçirilen para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

        Öte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.

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