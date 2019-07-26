Olay, öğleden sonra Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Yanlarında biri bebek iki çocuk bulunan iki kadın, Yunus Timi polislerinin dikkatini çekti. Motosikletli ekipler, kadınları bir süre uzaktan takibe aldı. Bir süre dilendikten sonra topladıkları paralarla iki kadının markete girdiği gören polis, kadınların marketten yumurta kolisiyle çıktığını fark etti. Daha sonra kolideki yumurtaları kırıp, önlerine koyarak ağlayıp tekrar dilenmeye başlayan iki çocuklu kadınları görenler, acıyıp, para verdi.

DHA'nın haberine göre dilenci kadınların kırık yumurta oyununu fark eden polisler, kimlik kontrolü yaptı. Konya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen iki kadın ve çocukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü.