Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Dilek Taşı oyuncuları ve konusu: Kanal D Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne, ne zaman yayınlanacak?

        Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

        Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dilek Taşı ilk fragmanıyla izleyici ile buluştu. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizi Pastel Film imzası taşımaktadır. İşte "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 15:15 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı dizisi ilk bölümü ile televizyon izleyici karşısına çıkacak. Peki, "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?" İşte Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen bilgiler...

        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

        1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

        REKLAM

        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

        Salih Bademci

        Hazal Subaşı

        Ozan Dolunay

        Perihan Savaş

        Özge Özberk

        Teoman Kumbaracıbaşı

        Elif Doğan

        Çiçek Dilligil

        Afra Karagöz

        DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Dilek Taşı dizisin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa