German Medical Award tarafından ‘yılın doktoru’ ödülüne layık görülen Gürsoy, dün gece Düsseldorf CCN Kongre Merkezi'nde yapılan resmi törenle plaketini aldı. Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen Gürsoy, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ödülün kendisini daha çok cesaretlendirdiğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.

YENİ YAPAY KALP 2023’DE

Dr. Dilek Gürsoy tören sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, 2010 yılından beri yapay kalp üzerinde çalıştığını, ilk ameliyatı Duisburg’da 2012 yılında gerçekleştirdiğini, bilimsel çalışmalarında insan ve hayvan olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyatı yaptığını ifade etti. Nevin Gürsoy, "Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz" dedi. Ebeveyn desteği olmadan çocukların başarılı olamayacağının altını çizen Gürsoy, anne babalardan çocuklarına destek vermelerini isteyerek, genç kızlara cerrahlık mesleğine yönelmelerini tavsiye etti. Gürsoy ayrıca Avrupa’da Yapay Kalp Hastanesi kurmak istediğini ifade etti.

‘TÜRKİYE ÇOK İLERDE’

Dr. Gürsoy, ‘Türkiye’de çalışmak ister misiniz?’ diye soran bir gazeteciye, “Herkes gözünü Avrupa’ya dikmiş durumda ancak Türkiye sağlık noktasında hastaneleriyle doktorlarıyla çok başarılı. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Onlarla tabii ki beraber çalışmak isterim” cevabını verdi.

‘Medical Award’ ödülü Almanya’nın en seçkin doktorlarından oluşan komisyonun oy birliğiyle karara bağlanıyor. Dr. Dilek Gürsoy, ilk ödülü olan Wictress’i aldığında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in övgülerini almıştı. Gürsoy, geçtiğimiz ay da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daveti üzerine İstanbul’da yapılan 6’ıncı Tıp Kurultayı’na onur konuğu olarak katılmıştı.