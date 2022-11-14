Dilek Ertek için gıyabi cenaze töreni düzenlendi

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre, camide musalla taşının üzerinde Dilek Ertek'in fotoğrafı ve beyaz karanfiller yer aldı.

Tiffany Co. adlı markanın Türkiye distribütörü olan ve Tahiti'de geçtiğimiz günlerde okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ertek için düzenlenen gıyabi cenaze törenine ailesi, dostları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.