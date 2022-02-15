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Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan ‘Dilberay’, 98 bin 530 izleyiciyle Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer almayı başardı. Filmin toplam izleyici sayısı 320.367’ye ulaştı.

7'nci hafta sonunda 65 bin 314 izleyiciyle üçüncü sırada yer alan ‘Kesişme - İyi ki Varsın Eren’, toplamda 2 milyon izleyici baremini geçti ve Eltilerin Savaşı'ndan bu yana bunu başarabilen ilk Türk filmi oldu.

‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’, 41 bin 561 kişiyle dördüncü sırada kapattığı hafta sonunda 1 milyon izleyici baremini aşmayı başardı. Bir diğer yerli animasyon ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2’ ise, 35 bin 289 izleyiciyle listenin beşinci basamağında yer alan yapım oldu.