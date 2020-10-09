Şerbetli tatlıları seviyorsanız, dilber dudağı tatlısı tam da sizin damak tadınıza uygun bir lezzet. Özel günler ve bayramda sevdiklerinize ikram edebileceğiniz dilber dudağı tatlısı hem ekonomik, hem de pratik olması nedeniyle tercih edilen şerbetli tatlılardan bir tanesidir.

DİLBER DUDAĞI TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İÇİ İÇİN;

Ceviz

AÇMAK İÇİN;

Mısır nişastası

ÜZERİ İÇİN;

1 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

ŞERBETİ İÇİN;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

DİLBER DUDAĞI TATLISI YAPILIŞI:

İlk olarak şerbet yapılır ve soğumaya bırakılır. Yumurta, derince bir kabin içine kırılır. Yoğurt, yağ, sirke, kabartma tozu ve un eklenir. Ele yapışmayan bir hamur elde edilir. Hamur, 24 küçük bezeye ayrılır. Nişasta ile her beze, tabak büyüklüğünde açılır. 12′ şer tane olmak üzere üst üste koyulur. Elde edilen hamur, merdane ile büyütülür. Su bardağı ile yuvarlak parçalara kesilerek ayrılır. İçlerine ceviz koyularak, yağlanmamış tepsiye kapatılarak dizilir. Diğer 12’li hamura da aynı işlem uygulanır. Tepsiye dizilen tatlıların üzerine ılınmış, tereyağı gezdirilir. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına yerleştirilir. Tatlılar kızardıktan sonra, fırından alınır. Ilık şerbet, soğutulmuş tatlıların üzerine dökülür.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI

Bu tarifteki hamurun, nişasta ile üst üste konularak açılması önemlidir.

Bu şekilde kıyır kıyır bir tat elde edersiniz.

Üzerine tereyağı gezdirildiğinden, fırın tepsisini yağlamanıza gerek kalmaz.

Fırının önceden ısıtılmış olması gerekir.

Tatlıların soğumuş, şerbetin de ılık olması gerekir.