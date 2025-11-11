Dilara Bozan, gümüş madalya kazandı
Milli karateci Dilara Bozan, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Giriş: 11.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:30
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi karate branşında temsil eden Dilara Bozan, kadınlar kata bireyselde İranlı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.
