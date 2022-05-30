"ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOK!"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar Doruk benim çok samimi arkadaşım. Onun kaçmasına, yüzünü saklamasına bakmayın. O çok utangaç ve bu tür şeylerden hoşlanmıyor, aramızda hiçbir şey yok. Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu çünkü ben saklayan biri değilim." dedi.