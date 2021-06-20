Dilara Aksüyek kısa bir süre önce Arıza ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisi ile popülerliğini artıran genç oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987, Karşıyaka'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.